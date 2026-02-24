L’Italia torna a sognare le Olimpiadi estive | Roma e Venezia valutano la candidatura

Roma e Venezia stanno considerando una nuova candidatura alle Olimpiadi estive a causa della crescente domanda di riqualificazione urbana e di attrarre investimenti. Le due città hanno avviato incontri con il Comitato Olimpico per definire i prossimi passi e analizzare le infrastrutture necessarie. La proposta si inserisce in un quadro internazionale molto competitivo, che richiede risposte rapide e strategie chiare. La decisione finale potrebbe arrivare già nei prossimi mesi.

Dopo Milano-Cortina 2026 si riapre il dossier Giochi estivi: Campidoglio e Veneto valutano la candidatura, ma il quadro globale è complesso e affollato. Archiviato il successo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, l'Italia torna a guardare ai Giochi estivi. Sul tavolo c'è l'ipotesi di una candidatura per il 2036 o per il 2040, con Roma e Venezia che emergono come le principali protagoniste di un possibile progetto nazionale. Il dibattito è aperto, ma il percorso è ancora tutto da costruire, tra equilibri istituzionali, dinamiche geopolitiche e una concorrenza internazionale agguerrita. Venezia potrebbe ospitare le Olimpiadi estive del 2036, una proposta che sta facendo discutere. Roma e Venezia hanno presentato ufficialmente la loro candidatura per ospitare le Olimpiadi estive, spinti dalla volontà di rilanciare il movimento sportivo nel Paese.