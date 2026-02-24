L’Italia batte la sedentarietà media passi del 30% oltre i target mondiali

L’Italia supera la sedentarietà a causa di un cambiamento nelle abitudini quotidiane, con un aumento del 30% nei passi rispetto ai target mondiali. Molti italiani camminano di più grazie a stili di vita più attivi e all’adozione di nuove routine. I dati mostrano che la popolazione si muove di più, sfidando le aspettative comuni sulla sedentarietà. Questa tendenza si riscontra in diverse regioni del paese, dove le persone preferiscono attività all’aperto.

ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani sono più attivi di quanto suggeriscano i comuni stereotipi sulla sedentarietà e hanno già ampiamente superato i traguardi fissati dalla scienza medica internazionale. A rivelarlo è un’analisi di Macadam, applicazione europea di gamified tech for good che ha scelto l’Italia come mercato prioritario per il 2026, raggiungendo in 3 anni la quota di 1,1 milioni di utenti sul territorio nazionale. In un contesto globale in cui la sedentarietà rappresenta il quarto fattore di rischio per la mortalità mondiale e grava sui sistemi sanitari oltre 50 miliardi di dollari l’anno, l’analisi di Macadam offre una fotografia oggettiva basata su circa 4 miliardi di passi tracciati in Italia, di cui circa 1,8 miliardi nel solo 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Valditara: “413 euro in più ai docenti con tre contratti in una legislatura. Dispersione scolastica all’8,3%, Italia batte target UE con cinque anni d’anticipo”Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato il bilancio dell’anno, evidenziando miglioramenti e sfide del sistema scolastico italiano.

Pallamano, l’Italia chiude in bellezza! Batte la Polonia all’ultimo respiro e fa un passo verso i Mondiali 2027L’Italia di pallamano chiude gli Europei 2026 con una vittoria importante contro la Polonia, ottenuta all’ultimo secondo con il punteggio di 29-28.

