Lista del Pd quasi pronta Lima | I nomi del potere sono sempre gli stessi a giorni il candidato sindaco della nostra coalizione

Lima ha annunciato che la lista del Pd per le amministrative è quasi completa, attribuendo il ritardo alla presenza di vecchi nomi del potere. La decisione sul candidato sindaco della coalizione progressista arriverà entro pochi giorni, con un nome che sarà condiviso tra tutte le forze coinvolte. La scelta si basa su un confronto interno durato settimane, con l’obiettivo di presentare una candidatura unitaria. La città attende con attenzione l’annuncio ufficiale.

"Entro la prossima settimana ufficializzeremo il nome del candidato sindaco di Agrigento sostenuto da tutta l'area progressista". A rompere il muro del silenzio sulle decisioni prese dell'area contrapposta a quella di Centrodestra è Sergio Lima, componente della segreteria nazionale e regionale del Pd, al quale è stato affidato compito di occuparsi delle prossime elezioni amministrative della provincia di Agrigento. Ad AgrigentoNotizie ha ammesso che in questi giorni ci sono state diverse riunioni proficue e positive del Pd e che questa volta - a differenza dell'ultima tornata elettorale, quando il Partito Democratico non è riuscito ad avere una propria rappresentanza - ci sarà una lista ufficiale con il simbolo del Pd.

Candidato a sindaco? Niente primarie. Il Pd dice no alla scelta di coalizione per le prossime elezioni a MontignosoA Montignoso, il Partito Democratico ha deciso di non aprire le primarie per scegliere il candidato a sindaco.

