L’Iran è vicino all’accordo per l’acquisto di missili antinave dalla Cina

L’Iran ha deciso di acquistare missili antinave dalla Cina, a causa delle tensioni crescenti con gli Stati Uniti nel Mar Arabico. Fonti vicine alla trattativa rivelano che l’accordo si sta definendo mentre Washington intensifica la presenza militare nella regione. La decisione mira a rafforzare la capacità di difesa iraniana di fronte alle operazioni statunitensi. I dettagli dell’accordo rimangono riservati, ma il progetto procede senza ostacoli apparenti.

Secondo fonti a conoscenza del dossier, proprio mentre gli Stati Uniti stanno schierando una vasta forza navale nel Mar Arabico in vista di possibili attacchi alla Repubblica Islamica, l’ Iran è vicino a un accordo con la Cina per l’acquisto di missili supersonici antinave. Lo riporta Reuters. Le caratteristiche dei missili CM-302. L’accordo riguarda la fornitura di missili CM-302: di fabbricazione cinese, hanno una gittata di circa 290 chilometri e sono progettati per eludere le difese navali volando bassi e veloci. Il loro dispiegamento, evidenziano gli esperti, aumenterebbe significativamente le capacità d’attacco dell’Iran e rappresenterebbe una minaccia per le forze navali statunitensi nella regione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Iran: media, 'Pechino vicino ad accordo per vendita missili antinave a Teheran'L’Iran ha annunciato che la Cina sta per concludere un accordo sulla vendita di missili da crociera antinave CM-302, a causa di negoziati intensi tra le due nazioni.

Iran, accordo segreto con la Russia per l'acquisto di missili anti-droniL’Iran ha siglato un accordo nascosto con la Russia per l’acquisto di missili anti-droni, a causa delle crescenti minacce di attacchi con droni armati.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Iran, secondo Axios i colloqui con gli Usa sono 'in bilico'; Le notizie di mercoledì 18 febbraio sulla situazione in Iran; Trump prende dieci giorni per decidere sull'attacco all'Iran; Iran, attacco Usa più vicino: i segnali e lo scenario.

Iran, Teheran agli studenti: Diritto di protestare ma non superino le linee rosse. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Teheran agli studenti: 'Diritto di protestare ma non superino le linee rosse'. LIVE ... tg24.sky.it

Iran, attacco Usa più vicino: i segnali e lo scenarioI colloqui Teheran-Washington non hanno prodotto risultati apprezzabili. La pazienza di Trump sta finendo ... adnkronos.com

Il Giornale. . I complimenti del mondo all’Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina; Trump pressa: l’attacco all’Iran è vicino; il partito islamista vuole chiudere le scuole a Roma per il Ramadan - facebook.com facebook

18.00 Speciale Il Vicino Oriente @RadioRadicale Trump e il Medioriente: Iran e Gaza Con @calovinigg, @LiaQuartapelle, @MariaFantappie e @GlucaAnsalone Ti aspettiamo! x.com