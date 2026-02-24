L’Inter piazza il grande colpo Di Marzio fa il nome | è l’ex Juve

L’Inter ha ufficialmente scelto il suo nuovo acquisto, un ex giocatore della Juventus, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La decisione deriva dall’esigenza di migliorare la qualità in attacco e risolvere alcune lacune recenti. La trattativa si sta avviando verso la conclusione, con le parti che definiscono gli ultimi dettagli. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Il mercato di gennaio si avvicina, e le grandi squadre stanno pianificando i loro colpi per rinforzare l'attacco.

