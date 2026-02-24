L' Inter crolla con il Bodo e saluta la Champions | a San Siro è 1-2

L'Inter ha perso contro il Bodo e abbandona la Champions League a causa di una sconfitta per 2-1 a San Siro. La squadra italiana non è riuscita a recuperare il risultato dell’andata, dove aveva perso 3-1 in Norvegia. I gol del Bodo sono arrivati nel secondo tempo, interrompendo il sogno di qualificazione dei nerazzurri. La sconfitta segna l’uscita precoce dell’Inter dalla competizione europea.

Milano, 24 febbraio 2026 - Seconda squadra italiana eliminata dalla Champions League. Dopo l'uscita del Napoli nella fase a campionato, è arrivata pure quella dell'Inter, che non è riuscita nel ritorno dei playoff a ribaltare la sconfitta per 3-1 in quel di Bodo. A San Siro, la squadra di Christian Chivu è stata nuovamente sconfitta dai norvegesi per 1-2, grazie ai gol del solito Hauge e di Evjen, che hanno blindato il discorso qualificazione nel secondo tempo. Solo nel finale è arrivato il gol di Bastoni, ma troppo tardi per recuperare il passivo. L'Inter saluta la Champions League e ora si concentrerà su campionato e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Inter crolla in Norvegia: il Bodo vince 3-1. Ora serve la rimonta a San SiroL’Inter ha subito una sconfitta pesante in Norvegia, dove il Bodo ha vinto 3-1.

“Un altro miracolo a San Siro”. Sfotto del Bodo in attesa della sfida ci Champions con l'InterIl Bodo Glimt provoca l'Inter con un commento ironico prima della partita di questa sera a San Siro.

