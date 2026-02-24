L' intelligence russa | Londra e Parigi vogliono dare l’atomica all’Ucraina

L’intelligence russa sostiene che Londra e Parigi cercano di fornire armi nucleari all’Ucraina. Questo fatto è stato rivelato in un rapporto che evidenzia come le due capitali europee abbiano aumentato le attività diplomatiche e militari nella regione. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra Mosca e l’Occidente, mentre Kiev riceve sostegno dall’UE. La questione rimane al centro del dibattito internazionale e solleva nuovi interrogativi sulla stabilità della zona.

Nel quarto anniversario dell’invasione russa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sono a Kiev per ribadire il sostegno dell’Unione europea all’Ucraina. “ Non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell’Ucraina”, ha scritto von der Leyen sui social, sottolineando l’impegno finanziario e militare di Bruxelles. Durante il viaggio verso la capitale ucraina, Costa ha parlato di una “nuova Ue” nata dopo lo scoppio della guerra e ha definito “assolutamente inaccettabile” il veto dell’Ungheria sul prestito a Kiev, assicurando che l’Unione manterrà gli impegni assunti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Putin: "Londra e Parigi vogliono dare l’atomica all’Ucraina"Putin ha accusato Londra e Parigi di voler fornire armi atomiche all’Ucraina, alimentando le tensioni tra Russia e Occidente.

Mosca: “Londra e Parigi vogliono dare la bomba atomica a Kiev”Mosca accusa Londra e Parigi di voler nascondere il trasferimento di armi nucleari a Kiev, sostenendo che cercano di far passare questa operazione come un semplice sviluppo ucraino.

