L' iniziativa degli studenti liceali per migliorare il volto del quartiere brianzolo

Gli studenti del liceo hanno avviato un progetto per abbellire le strade del quartiere brianzolo, motivati dal desiderio di rendere l’ambiente più accogliente. La loro azione nasce dalla volontà di trasmettere un messaggio di appartenenza all’Unione Europea e di coinvolgere la comunità locale. Con pitture e piante, trasformano gli spazi pubblici, puntando a creare un senso di cura e di partecipazione. Il progetto coinvolge già diverse famiglie e commercianti vicini.

Dare un maggior senso di cura e di attenzione e soprattutto trasmettere un segnale di appartenenza all'Unione europea. È con questo spirito che gli studenti del liceo Parini, lo scorso 9 febbraio, a Seregno hanno preso parte a un progetto di didattica alternativa, migliorando alcune aree del quartiere Sant'Ambrogio. Gli studenti del Parini, coordinati dal professor Massimo Rho e con il supporto di Luigi Lazzarini per il Comitato di quartiere, hanno ridipinto le mura della propria scuola, e riqualificato due spazi simbolici del quartiere."Spesso - afferma il primo cittadino Alberto Rossi - si dipingiamo i giovani come disinteressati o poco attenti a ciò che li circonda.

Gli studenti del liceo brianzolo che "riqualificano" il quartiere e inaugurano due panchine importantiGli studenti del liceo brianzolo hanno deciso di migliorare il quartiere installando due panchine nuove, per promuovere senso di comunità e cura dello spazio pubblico.

Monitoraggio degli studenti palestinesi, sindacati contro la circolare. L'iniziativa del ministero è un caso politico

