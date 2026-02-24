L’ingegno militare di Kyiv e l' alibi della Nato che non regge più

L’ingegno militare di Kyiv e l’alibi della Nato vengono messi alla prova da un escalation di tensioni nella regione. Le recenti operazioni sul campo mostrano come l’Ucraina continui a rafforzare le proprie difese, mentre i sospetti su un supporto più diretto da parte dell’Alleanza aumentano. Le controversie sulle responsabilità e le strategie si fanno più intense, alimentando un confronto che coinvolge anche le potenze occidentali. La situazione resta delicata e molto volatile.

La più grande esercitazione Nato di quest'anno, "Steadfast Dart 2026", in Germania (Foto di Dursun AydemirGetty Images) È crollata la bugia dell'Alleanza che minaccia la Russia. Anzi, oggi agli alleati non conviene affatto escludere Kyiv che difende il fianco orientale dell'Europa meglio degli europei. L'Ucraina non è più uno stato-cuscinetto fragile: produce e importa sicurezza. Nelle esercitazioni congiunte le sue brigate arrivano a neutralizzare le unità atlantiche A quattro anni dall'avvio dell'invasione russa su larga scala, il dibattito sull'eventuale adesione dell'Ucraina alla Nato impone una riflessione approfondita.