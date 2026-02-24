Lindsey Vonn rivela | Ho rischiato l' amputazione dopo la caduta a Milano-Cortina

Lindsey Vonn ha raccontato di aver rischiato l’amputazione dopo una caduta avvenuta alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice ha spiegato di aver subito gravi ferite che hanno richiesto interventi chirurgici complessi e mesi di recupero. La sua testimonianza mette in luce la gravità dell’incidente e l’intensità delle cure a cui si è sottoposta. La storia di Vonn si aggiunge a quella di altri atleti che affrontano rischi elevati durante le competizioni.

AGI - Lindsey Vonn ha rivelato in un video pubblicato su Instagram di aver rischiato l’amputazione dopo il grave incidente subito alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’ex campionessa statunitense ha attribuito al suo medico il merito di averle salvato la gamba, raccontando con grande lucidità la drammaticità dell’infortunio. Nel filmato, condiviso lunedì, Vonn ha spiegato nei dettagli le conseguenze della caduta avvenuta l’8 febbraio durante la discesa libera femminile. Nonostante una recente rottura del legamento crociato anteriore, la sciatrice puntava al podio ai Giochi Olimpici di Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Agi.it

