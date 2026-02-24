Lindsey Vonn in un video | Ho rischiato di perdere la gamba mi ha salvato il medico del Team Usa

Lindsey Vonn ha condiviso di aver rischiato di perdere la gamba sinistra a causa di un grave incidente durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. La causa è stata una caduta durante la discesa libera femminile, che ha causato gravi danni. La campionessa statunitense spiega come un intervento tempestivo del medico del Team USA le abbia salvato la gamba. La sua testimonianza si aggiunge alle tante storie di recupero nello sci alpino.

La campionessa statunitense Lindsey Vonn racconta di aver quasi perso la gamba sinistra in seguito al terribile incidente nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Lunedì Vonn ha rivelato in un post su Instagram che le sue ferite andavano ben oltre la complessa frattura della tibia, inizialmente dolorosa, dopo aver urtato una porta ed essere uscita di pista dopo soli 13 secondi dall’inizio della sua discesa, l’8 febbraio. La 41enne Vonn ha affermato che il trauma causato dall’incidente le ha causato una sindrome compartimentale alla gamba. La sindrome compartimentale comporta un accumulo di pressione eccessiva all’interno di un muscolo, dovuto a sanguinamento o gonfiore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

