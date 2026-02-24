L’importanza del welfare Un incontro

Un confronto recente rivela che l'attenzione al benessere dei lavoratori spinge le imprese a investire in servizi e miglioramenti concreti. La causa è l'evoluzione del mercato del lavoro, che richiede più di semplici retribuzioni per attrarre e mantenere i talenti. Le aziende che puntano su iniziative di welfare ottengono risultati più forti e duraturi. Questo approccio si sta diffondendo anche in settori tradizionalmente meno orientati al benessere.

PISTOIA Attrarre e trattenere i talenti non è più solo una questione di stipendio. In un mercato del lavoro che corre veloce, la vera differenza la fa la capacità di un’impresa di generare benessere. Per questo motivo, Confcommercio e Ascom Servizi Pistoia e Prato, in collaborazione con Edenred Italia, hanno organizzato un workshop operativo dedicato al welfare aziendale, in programma mercoledì 25 febbraio alle 14.30 nella sede di viale Adua 126 a Pistoia. L’appuntamento punta a trasformare il welfare da concetto astratto a pilastro concreto della strategia d’impresa. Al centro del dibattito ci saranno strumenti quotidiani come buoni pasto e fringe benefit, analizzati sotto il triplice profilo economico, organizzativo e fiscale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un incontro per aziende e lavoratori sulle possibilità del welfare contrattualeGiovedì 22 gennaio, l’Ente Bilaterale Veneto - Friuli Venezia Giulia organizza a Udine un incontro dedicato al welfare contrattuale.

L’importanza della convivialità: "Il cibo come esperienza di incontro per promuovere cultura e comunità"A Piacenza, Conad Nord Ovest ha organizzato un evento per parlare di convivialità e del ruolo del cibo come momento di incontro.

“Il ruolo del caregiver” – Il convegno di Bologna

