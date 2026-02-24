lidl inaugura a milano in via maestri campionesi

L'apertura del nuovo punto vendita Lidl a Milano deriva dall'esigenza di ampliare la presenza nel quartiere di Porta Vittoria. La catena ha scelto Via Maestri Campionesi 7 per offrire ai residenti un supermercato più vicino e accessibile. L'inaugurazione ha attirato numerosi clienti, curiosi di scoprire le nuove offerte e i servizi disponibili. La scelta si inserisce in una strategia di crescita continua sul territorio milanese.

Lidl Italia ha inaugurato il suo 25° store a Milano, in Via Maestri Campionesi 7, nei pressi di piazzale Libia ai confini con il distretto di Porta Vittoria. Il nuovo store ha portato all’assunzione di 21 nuovi collaboratori e sarà aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 21:00. Per fare la spesa, i clienti potranno usufruire di un comodo parcheggio con più di 70 posti auto dotato di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Un progetto di riqualificazione urbana L’apertura del nuovo punto vendita, che dispone di un’area vendita di oltre 1.200mq, rappresenta un significativo intervento di riqualificazione urbana che ha restituito alla comunità spazi più curati e accessibili. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Lidl Milano: oltre 37mila euro/anno e nuove assunzioni per store manager e operatori, espansione in città.Lidl Milano ha annunciato nuove assunzioni perché punta ad ampliare il suo numero di negozi nella città.

Lidl cerca lavoratori a Milano: stipendi anche da 37mila euro all'anno, tutte le posizioni aperteLidl ha annunciato l’apertura di un nuovo supermercato in viale Corsica 21, a Milano, a causa della crescente domanda di spazi commerciali nella zona di Forlanini.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lidl inaugura a Milano e a Casalgrande; Lidl cerca lavoratori a Milano: stipendi anche da 37mila euro all'anno, tutte le posizioni aperte; Lidl inaugura a Milano e rinnova Casalgrande (RE); Lidl inaugura sei nuovi punti vendita da Nord a Sud della Penisola.

Lidl inaugura a Milano e a CasalgrandeLidl Italia ha inaugurato il suo 25esimo store a Milano, in Via Maestri Campionesi 7, nei pressi di piazzale Libia ai confini con il distretto di Porta Vittoria. Il nuovo store ha portato all’assunzio ... myfruit.it

Lidl cerca lavoratori a Milano: stipendi anche da 37mila euro all'anno, tutte le posizioni aperteA Milano sta per aprire un nuovo supermercato Lidl. Si tratta del negozio in viale Corsica 21, in zona Forlanini. L'inaugurazione è prevista per giovedì 26 febbraio. Il taglio del nastro del nuovo ... milanotoday.it

Lidl inaugura a Milano e a Casalgrande Servizio all'insegna della qualità e della freschezza quotidiana: reparti ortofrutta riforniti giornalmente #retail #gdo #nuoveaperture @LidlItalia @raffaelaqu x.com

Palermo e Dintorni. Igor Fedyk · Grand Opening. Inaugurazione Lidl a Misilmeri! Oggi si apre il nuovo supermercato con offerte speciali e tante novità. Vieni a scoprirlo e festeggia con noi questa apertura! #Lidl #Misilmeri #Inaugurazione #Offerte #shopp - facebook.com facebook