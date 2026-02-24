L’idea che è in me non morirà | riflessioni al Centro culturale Nuovo Progetto di Bergamo

L’incontro al Centro Culturale Nuovo Progetto di Bergamo si tiene perché si vuole condividere una riflessione sulla forza delle idee. Un relatore spiega come le convinzioni personali possano superare le difficoltà e restare vive nel tempo. Durante l’evento, vengono condivise storie di chi ha affrontato ostacoli mantenendo saldo il proprio pensiero. La partecipazione di giovani e adulti dimostra l’interesse per temi di crescita personale e resistenza mentale.

Martedì 24 febbraio al Centro Culturale “ Nuovo Progetto ” di Bergamo, si terrà un incontro dal titolo “ L’idea che è in me non morirà “. Si tratta del quarto incontro del ciclo “ La cura riformista “, che si propone di analizzare la relazione circolare tra cambiamenti sociali e tecnologia, riconoscere la sua ricaduta sui giovani in termini di disagio e delineare stili “preventivi” e “riparativi” del disagio alla luce dei bisogni intersoggettivi. L’incontro, che tratterà gli aspetti psicologici, relazionali e sociali del disagio giovanile, si terrà alle 17.45 e verrà presieduto dalla vicepresidente del Centro Nuovo Progetto, Silvana Tacchio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

