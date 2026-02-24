Lhh | 90% manager si ritiene motivante ma solo il 16% dei lavoratori è d’accordo
L’alta percentuale di manager che si considera motivante deriva da una percezione distorta della realtà lavorativa. Solo il 16% dei dipendenti condivide questa visione, evidenziando una discrepanza tra leadership e team. La differenza si riflette in un calo di coinvolgimento e produttività. Le aziende devono affrontare questa divergenza per migliorare la comunicazione e rafforzare il rapporto tra manager e staff. La sfida è rendere più autentiche le relazioni sul posto di lavoro.
(Adnkronos) – Il 90% dei manager si ritiene motivante, ma solo il 16% dei lavoratori è d'accordo: questo scollamento influisce sul coinvolgimento e conferma il bisogno di una leadership più empatica e relazionale. Emerge da uno studio LHH, società parte del Gruppo Adecco specializzata in servizi di consulenza hr e gestione del talento lungo l'intero
