Lhh | 90% manager si ritiene motivante ma solo il 16% dei lavoratori è d’accordo

L’alta percentuale di manager che si considera motivante deriva da una percezione distorta della realtà lavorativa. Solo il 16% dei dipendenti condivide questa visione, evidenziando una discrepanza tra leadership e team. La differenza si riflette in un calo di coinvolgimento e produttività. Le aziende devono affrontare questa divergenza per migliorare la comunicazione e rafforzare il rapporto tra manager e staff. La sfida è rendere più autentiche le relazioni sul posto di lavoro.