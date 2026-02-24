Lezione Carlos Cuesta a San Siro | Allegri inciampa ancora

Carlos Cuesta, difensore di 23 anni proveniente da Palma di Maiorca, ha segnato il gol decisivo che ha portato il Parma alla vittoria per 1-0 contro il Milan a San Siro. La sua rete nasce da un'azione veloce e precisa, che ha sorpreso la difesa dei rossoneri. La partita ha mostrato come la giovane promessa abbia influenzato l'esito dell'incontro, lasciando Milan ancora alla ricerca di risposte in campo.

Sotto il segno del trentenne Carlos Cuesta, direttamente da Palma di Maiorca. Per il Milan la sconfitta per 1-0 a Milano (ad opera del buon Parma del giovanissimo Cuesta) pesa molto più del risultato. Per Massimiliano Allegri pare essere un altro campanello d'allarme in una stagione in cui alcune specifiche performance (sicuramente non esaltanti né divertenti) iniziano a fare volume. Dopo l'addio alla Supercoppa e alla Coppa Italia, ora l'unica mission resta la qualificazione in Champions. Ma andiamo per ordine e 'stiliamo' una breve analisi. MILAN-PARMA 0-1: IL GIOCO DI MAX ALLEGRI NON LASCIA IL SEGNO.