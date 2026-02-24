L’ex principe Andrea esposto al Louvre | gli attivisti appendono la foto virale dopo il rilascio – Video

Gli attivisti britannici hanno attaccato al Louvre di Parigi una foto molto conosciuta dell’ex principe Andrew, subito dopo il suo rilascio dalla stazione di polizia. La causa della protesta risiede nella decisione delle autorità di liberarlo, che ha scatenato reazioni forti tra chi lo critica. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando l’attenzione dei visitatori. L’immagine è rimasta appesa per diversi minuti prima che fosse rimossa dagli addetti alla sicurezza.

© Ilfattoquotidiano.it - L’ex principe Andrea “esposto” al Louvre: gli attivisti appendono la foto virale dopo il rilascio – Video

Alcuni attivisti britannici hanno appeso al museo del Louvre di Parigi la famosa foto dell’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor dopo il rilascio dalla stazione di polizia dopo il suo arresto. Il gruppo politico britannico Everyone Hates Elon ha affisso domenica la foto, che mostra l’ex principe accasciato sul sedile posteriore di una Range Rover, su una parete della galleria parigina. La foto è stata scattata dal fotografo della Reuters Phil Noble dopo l’arresto di Mountbatten-Windsor, avvenuto giovedì nella tenuta di Sandringham, con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’ex principe Andrea finisce al Louvre, la foto dell’arresto esposta tra i capolavori: «Adesso sta sudando» – Il videoL’ex principe Andrea finisce al Louvre, dove una sua foto dell’arresto viene esposta tra i capolavori. Caso Epstein, giornalisti alla tenuta di Sandringham dopo il rilascio dell'ex principe AndreaDopo il rilascio dell’ex principe Andrea, i giornalisti si sono radunati davanti alla tenuta di Sandringham. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Regno Unito, arrestato l’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor; Caso Epstein, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto; Andrea tra interrogatorio e perquisizioni, l'ex principe resta indagato per il caso Epstein; Caso Epstein, perché è stato indagato l'ex principe Andrea. Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com L'ex principe Andrea, nuove accuse: Fece pagare a contribuenti massaggio e spese viaggioNuove accuse contro Andrew Mountbatten-Windsor. L'ex principe addebitò ai contribuenti britannici i costi per un massaggio e spese di viaggio eccessive mentre lavorava come inviato commerciale del Reg ... adnkronos.com Caso Epstein, dopo l’ex principe Andrea arrestato anche l’ex ministro Mandelson – le accuse A settembre le dimissioni dall’incarico di ambasciatore britannico negli Usa. Sotto esame alcune mail - facebook.com facebook Si tratta del quadro con l’immagine del principe Andrea, ritratto dopo il recente arresto legato allo scandalo Epstein x.com