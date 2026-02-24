L' ex Inter Hakimi andrà a processo per stupro

Achraf Hakimi, ex calciatore dell'Inter ora al Psg, va a processo per un’accusa di stupro. La decisione nasce dall’indagine condotta dalle autorità francesi, che hanno raccolto prove e testimonianze. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato molte discussioni nel mondo dello sport. Hakimi si presenta davanti al tribunale, mentre si attendono sviluppi sulla sua posizione. La data dell’udienza sarà comunicata a breve.

Procede una vicenda giudiziaria avviata nel 2023, con la denuncia di una donna. Lui ha sempre negato L'ex calciatore dell'Inter Achraf Hakimi, ora al Psg, è stato rinviato a giudizio per stupro al tribunale dipartimentale francese. Lo si apprende dalla stampa d'Oltralpe. L'indagine giudiziaria è durata a lungo. Le accuse traggono origine dalla denuncia di una donna, che all'epoca aveva 24 anni, presentata a Nogent-sur-Marne il 25 febbraio 2023, che ha spiegato alla polizia di essere stata a casa di Hakimi, la sera precedente, e di essere stata aggredita sessualmente. Il calciatore ha negato la violenza parlando di abbracci e baci consensuali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Hakimi si sfoga dopo il rinvio a giudizio per stupro: “Ora basta un’accusa per giustificare un processo”Achraf Hakimi si sfoga dopo l’ufficializzazione del procedimento legale che lo riguarda, motivato da un’accusa di violenza sessuale ricevuta nel 2023.

Hakimi è davvero l’eroe che in Marocco dipingono? I suoi concittadini ignorano le accuse di stupro in FranciaAchraf Hakimi, protagonista della semifinale di Coppa d’Africa tra Marocco e Nigeria, è spesso visto come un simbolo del calcio marocchino.

