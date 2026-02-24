Levante | libri vita privata e il filo insospettabile con Tredici Pietro

Claudia Lagona, conosciuta come Levante, ha portato sul palco di Sanremo 2026 i suoi libri e la sua vita privata, legandosi in modo inaspettato a Tredici Pietro. La cantante siciliana ha raccontato di aver scoperto un collegamento sorprendente tra le sue passioni e le sue radici familiari. Durante le prove, si è concentrata su come le esperienze personali influenzino la sua musica e il suo percorso artistico. La sua presenza al festival ha attirato l'attenzione di molti.

Claudia Lagona da Palagonia, in provincia di Catania sino al palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026. Non è di certo la prima volta in cui Levante partecipa fra i Big. E’ già successo due volte: nel 2020 con ‘Tikibombom’, con il 12esimo posto finale, e nel 2023 con il brano ‘Vivo’, canzone giunta 23esima in graduatoria. Ora eccola con ‘Sei tu’. Levante, 38 anni, sarà in gara a Sanremo con il brano Sei tu Chi è Levante e perché si chiama così. Claudia Lagona, 38 anni, è cantautrice e scrittrice. Sono quattro, ad oggi, i libri che recano la sua firma: ‘Se non ti vedo non esisti’ del 2017, ‘Questa è l’ultima volta che ti dimentico’ del 2019, ‘E questo cuore non mente’ del 2021, ‘Opera quotidiana’ del 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

