Levante e la malattia dopo la nascita della figlia | il racconto coraggioso della cantante

Levante ha condiviso il suo percorso di lotta contro una malattia scoperta dopo la nascita della figlia, una sfida che l’ha portata a rallentare e riflettere. La cantante ha spiegato come abbia affrontato momenti difficili, trovando forza nella famiglia e nella musica. La sua testimonianza rivela un anno intenso di introspezione e cambiamenti, arrivando a riscoprire se stessa. Ora, Levante si prepara a tornare sul palco con nuova energia.

Levante si mette a nudo e ripercorre un anno complesso tra musica, consapevolezza e ritorno alla luce, senza filtri né retorica. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Magari tutti avessero il coraggio di Levante: le sue parole sono perfette, degne di un’artista libera Dietro il successo e le luci del palco, spesso si nascondono fragilità profonde. Lo sa bene Levante, che ha scelto di raccontare uno dei periodi più difficili della sua vita in un docufilm intimo e personale, Levante Ventitré – Anni di voli pindarici, disponibile su Paramount+. Un progetto che ripercorre il suo 2023, tra cadute, consapevolezze e una lenta, faticosa risalita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Francesca Chillemi pubblica la prima foto della figlia, la conferma della nascita dopo i gossip: "Ai nuovi giorni"Francesca Chillemi ha condiviso sui social la prima immagine della sua secondogenita, Amelia Smeralda, confermando così la nascita dopo diverse speculazioni.

