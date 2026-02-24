L' Eurovision? Non mi interessa Io sono nato nelle bettole non dalla tv

L’artista dichiara che la sua mancanza di interesse per l’Eurovision deriva dal fatto di essere cresciuto esibendosi dal vivo, non davanti alla televisione. La causa di questa distanza risale alle sue origini, quando iniziava a suonare nei locali italiani nel 2009. Con una carriera costruita sul palco e sulla gavetta, preferisce non seguire le competizioni televisive e sottolinea di aver raggiunto il pubblico grazie alle sue esibizioni dal vivo.

( a skanews) — «L’ Eurovision? Non mi interessa. non so, non l’ho mai visto. Già stare a Sanremo è tanto per me, è un onore avere attenzione, non mi fraintendete ma io sono proprio nato non dalla televisione, io sono nato dai live, dal 2009 con i Thegiornalisti, avevamo anche una band prima che si chiamava i Cosmoradio, io suonavo da quando ho 18 anni in tutte le bettole d’Italia e poi sono arrivato al grande pubblico dalla gavetta vera e non ho mai fatto televisione». Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto Così Tommaso Paradiso, parlando a poche ore dal via al 76esimo Festival, da Il Club dei Romantici a Sanremo, location ideata e realizzata dal brand insieme al cantante che per la prima volta partecipa al più importante evento musicale italiano proprio con il brano I Romantici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Lucio Corsi: «Non sono innamorato. Al matrimonio e ai figli non penso, magari accadrà, ma è una cosa che non mi interessa tanto. All'Eurovision non voglio raccontar "frottole"»Lucio Corsi, artista italiano noto per la sua originalità e per essere stato descritto come «folletto», «poeta» e «Bowie», si presenta come un personaggio che sfugge alle etichette.

