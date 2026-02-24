L' Eredità si torna a risparmiare | Cristian ko scoppia il caso

La decisione della Rai di ridurre i costi ha portato alla difficile ghigliottina de L'Eredità, lasciando delusi alcuni partecipanti. Durante la puntata di ieri sera, Marco Liorni ha presentato un gioco più complesso del solito, che ha messo in crisi i concorrenti. Molti spettatori hanno commentato sui social, sottolineando la difficoltà crescente del quiz. La scelta di risparmiare ha influenzato anche il livello di sfida del programma, creando un clima di incertezza tra i fan.

"La Rai torna a risparmiare, dispiace per Cristian. Parola non facile, comunque": la ghigliottina de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, lunedì 23 febbraio, è stata giudicata piuttosto difficile da molti telespettatori, che sono corsi a commentare la puntata sui social. Campione, per la terza volta di fila, Cristian, che dopo la vincita della prima sera, si è poi dovuto arrendere a due sconfitte. Sia domenica che lunedì non è riuscito a indovinare la parola finale. Nella puntata di ieri, in particolare, non è riuscito a trovare il collegamento giusto tra le parole lettura, look, maiali, tratto e sedia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Brigitte Bardot, l'eredità è già un caso: spariti parte dei 65 milioni. Scoppia la "guerra" della successione tra figlio, ultimo marito e fondazioneLa scomparsa di Brigitte Bardot ha aperto una delicata discussione sulla gestione del suo patrimonio, stimato in circa 65 milioni di euro.

L'Eredità, "che sconforto": Cristian travoltoCristian ha vinto una sfida difficile su L'Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni, durante la puntata di sabato 21 febbraio.

A L’Eredità, la campionessa Gabriella ci ripensa e torna in gara: aveva rinunciato per lasciare posto ad altriDopo aver vinto 260mila euro e aver dichiarato di volersi ritirare dal gioco per generosità verso gli altri concorrenti, la campionessa Gabriella si ripresenta ... fanpage.it

L’Eredità, Gabriella vince 260mila euro e va via. Liorni stravolto, il web protesta: Non è Affari TuoiEvento storico a L'Eredità: nella puntata del 19 febbraio, la campionessa Gabrella dopo aver vinto 260mila euro totali ha deciso di mollare il programma. Ecco perché. libero.it

«Hello, Sidney.» Neve Campbell torna nei panni di Sidney Prescott in #Scream7. Un’eredità costruita in tre decenni di sangue, sopravvivenza e memoria. Dal 25 febbraio al cinema. #SidneyPrescott #adv #Scream - facebook.com facebook

Ascolti TV 21 febbraio 2026: C'è posta per te torna a vincere e supera L'eredità — i dati auditel x.com