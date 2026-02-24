Leonardo Fabbri prosegue il tour de force | nuova gara in Cechia e duello di lusso

Leonardo Fabbri partecipa a una nuova gara in Repubblica Ceca, dopo aver affrontato due competizioni in soli sette giorni. La sua presenza è motivata dalla voglia di migliorare il proprio punteggio e di testare la resistenza in un contesto internazionale. La sfida si svolgerà mercoledì 25 febbraio alle 17, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Fabbri si prepara a dare il massimo in questa prova impegnativa.

Leonardo Fabbri proseguirà il proprio tour de force, con la terza gara nel giro di una settimana: l’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio (ore 17.25) a Nehvidy (Cechia), dove il Campione d’Europa di getto del peso si rimetterà in gioco dopo le due uscite nel World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante al coperto). La scorsa settimana il toscano aveva vinto a Lievin (21.82 metri) e poi era stato terzo a Torun (21.43), ora è atteso da un nuovo confronto con lo statunitense Joe Kovacs, che tre giorni fa si impose nella località polacca che il 20-22 marzo ospiterà i Mondiali Indoor (21. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leonardo Fabbri batte Kovacs e Steen! Vittoria di forza nel World Tour, spallata concretaLeonardo Fabbri ha conquistato la vittoria nel meeting di Levin, un evento importante del World Indoor Tour.

Leonardo Fabbri terzo nel World Indoor Tour, gli americani si fanno sentire a TorunLeonardo Fabbri si piazza terzo nel salto del peso a Torun, ultima tappa del World Indoor Tour, dominata dagli atleti americani.

Temi più discussi: Liévin: Battocletti-Riva record, vince Fabbri; LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, primato nazionale per Riva e Battocletti; Leonardo Fabbri cala il tris a Lievin; Iapichino torna nel World Tour Dosso insegue tris e record Fabbri per una nuova spallata | parata italiana a Torun.

Peso: mercoledì Fabbri in Repubblica CecaProsegue il 'tour de force' di Leonardo Fabbri, al quinto impegno stagionale in meno di venti giorni, come d'abitudine per il gigante dell'Aeronautica. Mercoledì pomeriggio alle 17.25 lancerà in Repub ... fidal.it

Fabbri: Ieri nel finale ho perso centimetri che potevo lanciare in garaLeonardo Fabbri, pesista e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di Viola Amore Mio. Queste le sue parole: Per quanto riguarda la ... firenzeviola.it

Dosso, che sprint: 7.04 in batteria a Torun La campionessa europea Zaynab Dosso è subito veloce nel primo turno dei 60 indoor al meeting di Torun, in Polonia, a soli tre centesimi dal suo record italiano: finale alle ore 18.05. Leonardo Fabbri terzo nel peso - facebook.com facebook

Leonardo Fabbri batte Kovacs e Steen! Vittoria di forza nel World Tour, spallata concreta - x.com