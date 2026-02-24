Leonardo e il tempo a Milano l’ingegno dell’orologeria vinciana

Leonardo e il tempo sono al centro di una mostra a Milano dedicata all’ingegno dell’orologeria vinciana. La mostra nasce dalla volontà di mettere in luce come Leonardo abbia sperimentato strumenti per misurare il tempo, migliorando i meccanismi esistenti. Tra le opere esposte spiccano modelli e schizzi originali che rivelano i suoi tentativi di creare orologi più precisi. La mostra invita i visitatori a scoprire come Leonardo abbia affrontato questa sfida tecnica.

(Adnkronos) – La ricerca di un ordine capace di regolare il ritmo del divenire è stata una delle sfide più ambiziose di Leonardo da Vinci. Durante il suo soggiorno milanese alla corte degli Sforza, tra il 1490 e il 1493, il maestro si dedicò intensamente allo studio di congegni meccanici per la misurazione del tempo.

Leonardo e il tempo, a Milano l'ingegno dell'orologeria vincianaIl Museo Leonardo3 presenta la ricostruzione dei meccanismi che anticiparono il pendolo di Galileo. Il divulgatore Adrian Fartade attiverà le macchine il prossimo 5 marzo ... adnkronos.com

