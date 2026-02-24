L’elefante a tre teste che custodisce i segreti della Thailandia

Un enorme elefante a tre teste, simbolo di tradizione e mistero, si erge nella provincia di Samut Prakan, a circa venti chilometri a sud di Bangkok. La sua presenza insolita e i dettagli curati attirano turisti e abitanti locali, che si fermano ad ammirare questa scultura gigante. La costruzione, realizzata con materiali color rame, si distingue per la sua forma imponente e per il significato culturale che rappresenta. La statua continua a sorprendere chi la osserva da vicino.

A una ventina di chilometri a sud di Bangkok, nella provincia di Samut Prakan, un colosso color verde rame si staglia contro il cielo tropicale con una presenza che sfida ogni logica architettonica. L’Erawan Museum è dominato da un elefante a tre teste in bronzo che pesa 250 tonnellate, alto 29 metri e lungo 39 metri, appoggiato su un piedistallo di 15 metri. Non è un semplice monumento: è un viaggio verticale attraverso la cosmologia indù e buddhista, un contenitore di storia e spiritualità che cattura lo sguardo prima ancora di svelarne il significato profondo. Questo gigante di rame, il cui nome evoca Erawan, la cavalcatura mitologica del dio Indra, rappresenta molto più di un’opera d’arte monumentale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

