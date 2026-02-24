L' efficienza energetica è un vantaggio ecco il convegno di Impresa

Un convegno ha messo in luce come migliorare l’efficienza energetica aiuti le aziende a ridurre i costi e a rispondere alle nuove norme sulla sostenibilità. La causa principale è la crescente pressione di mercato e delle normative ambientali, che spinge le imprese a investire in soluzioni più efficaci. Durante l’incontro si sono presentate strategie concrete per ottimizzare l’uso dell’energia e migliorare la competitività, offrendo spunti pratici per le aziende interessate.

Per questo Impresa Latina ha organizzato "Investire nel sole: il modello Indinvest LT per l'autonomia energetica – dall'analisi dei dati all'impianto fotovoltaico", un incontro dedicato alle aziende che vogliono trasformare l'energia da costo a valore strategico, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla Transizione 5.0. L'evento, promosso da Impresa e dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, insieme alle associate costruzioni Rinaldi, Cogenlab e Green Energy, sarà incentrato su un caso reale: il percorso di decarbonizzazione di Indinvest LT, azienda energivora che ha avviato un progetto strutturato di autoproduzione ed efficientamento energetico.