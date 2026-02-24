Lecce un ordigno per la giudice Mariano | indagini su nuove minacce

Un ordigno destinato alla giudice del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano è stato intercettato dalla sua scorta. Lo riporta Lecceprima. L'episodio, sul quale viene mantenuto il massimo riserbo per l'estrema delicatezza della situazione, riporta l'attenzione sulla sequenza di intimidazioni che da tempo colpisce la magistrata, attualmente in servizio negli uffici gip e gup del capoluogo salentino. Si tratta dell'ennesimo gesto intimidatorio nei confronti di Mariano, che vive sotto scorta 24 ore su 24 dal novembre 2023, quando per lei è stata disposta la massima tutela. La catena degli episodi è tornata di attualità tra Capodanno e l'Epifania, quando una lettera con un esplicito "augurio di morte" sarebbe stata recapitata direttamente nel suo ufficio, all'interno del Palazzo di Giustizia di viale De Pietro, e immediatamente sequestrata per gli accertamenti.