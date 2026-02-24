LeBron James | Jaylen Brown merita di essere considerato per il premio di MVP

LeBron James ha dichiarato che Jaylen Brown merita di essere considerato per il premio di MVP, dopo che i Boston Celtics hanno sorpreso molti con una serie di vittorie inaspettate. La causa di questa performance positiva risiede nell’impegno costante di Brown, che ha segnato punti decisivi nelle ultime partite. La squadra si affida sempre di più alle sue capacità, rafforzando la corsa ai playoff. Brown continua a mostrare una crescita significativa in campo.

I Boston Celtics hanno superato le previsioni della vigilia, confermando una stagione di alto livello guidata dall’apporto costante di Jaylen Brown. La squadra naviga in zona alta dell’est e si distingue per una crescita continua, in un contesto che ha visto anche segnali di resilienza nonostante le assenze e le sfide iniziali. Brown sta offrendo una performance di livello, contribuendo in modo determinante sia in fase offensiva sia sotto il profilo difensivo. Le cifre personali sono distinte: 29.2 punti, 7 rimbalzi e 4.9 assist di media, a cui si aggiunge un impatto significativo in termini di leadership e fiducia collettiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

NBA Freestyle | Da Jokic a Jaylen Brown: il commento ai dieci giocatori più votati per l'All Star Game

NBA, i risultati della notte (4 gennaio): Jaylen Brown fa 50 e trascina i Celtics, vincono Raptors e 76ers

