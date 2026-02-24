Le tradizioni della cucina lucchese di nonno Vittorio

La passione di nonno Vittorio per la cucina lucchese ha portato alla riscoperta di ricette antiche e segrete, tramandate di generazione in generazione. La causa di questa riscoperta risiede nella sua dedizione nel conservare le tecniche tradizionali, che ha condiviso con amici e parenti durante le riunioni domenicali. Durante l'intervista, ha raccontato di come preparava la pasta fatta in casa e di alcuni segreti per il sugo perfetto. La sua esperienza rende più vivo il ricordo delle usanze culinarie locali.

Per conoscere meglio le nostre tradizioni culinarie, abbiamo intervistato il nonno di un nostro compagno, Vittorio Federighi, perché ne conosceva tante. Abbiamo prima chiesto se sapeva qual è la ricetta tipica lucchese. "Le ricette tipiche lucchesi sono la Zuppa alla Frantoiana, i tortelli e la farinata", ha detto. Che cosa ne pensi della pizza con l'ananas? "A parte che la pizza con l'ananas è una ricetta americana, e io preferisco rispettare la tradizione, di solito mangio la pizza classica". Qual era la tua ricetta preferita da bambino? "Da bambino le mie ricette preferite erano quelle con tante verdure, ma anche le uova.