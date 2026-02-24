Le rapine a Terni e i furti in Austria | mandato di cattura europeo per un 45enne

Un cittadino moldavo di 45 anni è stato destinatario di un mandato di cattura europeo dopo che le autorità hanno scoperto la sua presenza in Austria. La sua condanna definitiva in Italia risale al 2016, quando ha ricevuto tre anni di reclusione per rapina, resistenza e lesioni aggravate commesse nel 2013 a Terni. L’uomo era coinvolto in una serie di furti e rapine, e ora si cerca di ricostruire i suoi spostamenti recenti.

Condannato nel 2016, è stato rintracciato oltre frontiera dopo essere stato scarcerato ed è finito di nuovo dietro le sbarre: la ricostruzione Al momento della sua scarcerazione, il 45enne è stato tradotto dalla polizia austriaca presso gli uffici della polizia di frontiera di Tarvisio, dove si è data esecuzione al mandato di arresto europeo e all’ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura ternana, dovendo egli scontare la pena residua di 2 anni, 2 mesi e 14 giorni di reclusione. L’’arrestato è stato infine trasferito nella casa circondariale di Udine. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

