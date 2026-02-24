Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia, ha ammesso di aver commesso un errore durante un confronto con il suo avvocato prima dell’interrogatorio. La decisione di intervenire in modo immediato sullo spacciatore a Rogoredo ha portato alla sua sospensione. Il poliziotto ha spiegato di aver agito seguendo un impulso, ma ora si trova sotto indagine. La vicenda si approfondisce con l’obiettivo di chiarire i fatti.

Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia arrestato per l’omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansouri, si è rivolto al suo l’avvocato Piero Porciani con queste parole, riferite dallo stesso legale prima dell’interrogatorio di convalida davanti al gip nel carcere di San Vittore: «Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Abderrahim Mansouri e Carmelo Cinturrino (Ansa). Il legale: «Cinturrino ha sparato perché aveva paura». Porciani ha inoltre affermato che il suo assistito è «triste, pentito di quello che ha fatto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il poliziotto che ha ucciso lo spacciatore: “Mi ha puntato contro un’arma, ho avuto molta paura. L’ho riconosciuto: era Zack”Un agente di polizia ha sparato e ucciso uno spacciatore a Milano.

Omicidio di Rogoredo tra piste e depistaggi: il pusher era davvero taglieggiato dal poliziotto che lo ha ucciso?Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente a causa di un taglieggio non pagato, secondo fonti investigative.

La Forza Armata è una Minaccia alle Garanzie Umanitarie e Sociali Internazionali Fondamentali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Rifarei il post in sua solidarietà. Le parole di Salvini sul caso del poliziotto fermato per omicidio volontario; Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino; Rogoredo, Meloni: Implacabili con chi sbaglia, lo scudo penale non esiste; La pistola comparsa dal nulla: così è crollata la verità del poliziotto Cinturrino (il Luca di Rogoredo).

Milano, il caso del poliziotto Carmelo Cinturrino arrestato per omicidio: è messinese. Le durissime parole del questore reggino Bruno MegaleUn poliziotto di Messina finisce al centro di un’inchiesta che sta scuotendo Milano e l’intero Paese: Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Stato, è stato fermato con l’accusa di omicid ... strettoweb.com

Rogoredo, il poliziotto Cinturrino: Chiedo scusa, ho sbagliatoLe parole dell'agente riferite dal suo avvocato: È triste e pentito di quel che ha fatto ... tpi.it

Carmelo Cinturrino: «Ho sbagliato, dovevo fare rispettare la legge. Chiedo scusa a tutti i poliziotti» Le parole dell'agente fermato per avere sparato a Rogoredo riportate dal suo legale. L'interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo avviene questa m - facebook.com facebook

#tagada Claudio Cerasa commenta le parole di Matteo Salvini contro l'agente indagato per l'omicidio di Rogoredo x.com