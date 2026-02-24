Le pagelle di Sanremo 2026 in diretta | si balla con Ditonellapiaga

Ditonellapiaga accende il palco di Sanremo 2026 con una performance energica, dopo aver ricevuto critiche sulla scelta di alcune canzoni. La cantante sta conquistando il pubblico con la sua presenza carismatica e una scenografia vivace. La sua esibizione provoca reazioni contrastanti tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, che osservano attentamente ogni movimento. Intanto, le prime pagelle iniziano a farsi sentire tra i commentatori televisivi.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – La prima serata del Festival di Sanremo 2026 vede esibirsi tutti i 30 Big in gara. Chi uscirà vincitore dalla Settimana Santa pagana dell’Italia musicale? I favoriti alla vittoria finale del Festival di Sanremo sono questa volta molti e differenti. Nell’edizione 2026 della manifestazione musicale più seguita d’Italia non c’è un solo favorito dai pronostici: da Fedez con Marco Masini ad Arisa, passando per Malika Ayane e l’outsider della vigilia Sal Da Vinci. Attenzione anche a Tredici Pietro, Tommaso Paradiso e Serena Brancale. I nomi circolano, ma a decidere saranno le giurie e il televoto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo 2026, le pagelle delle prove: Ditonellapiaga irresistibile, Arisa disneyiana, Renga affaticatoSanremo 2026 ha visto le prove generali, causate dall’esigenza di perfezionare le esibizioni prima della gara.

Sanremo 2026, le pagelle delle prove: Ditonellapiaga irresistibile (8), Arisa disneyiana (6), Renga affaticato (4)Ditonellapiaga ha conquistato la scena a Sanremo 2026 con una performance coinvolgente, attribuendo il suo successo alla forte energia trasmessa.

Le Pagelle delle Canzoni di Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pagelle prove Sanremo 2026: Fedez-Masini puntano al podio, Sal Da Vinci conquista tutti; Sanremo 2026, le pagelle dopo la prova generale: Serena Brancale incendia l'Ariston, Ditonellapiaga inarrestabile e Sal Da Vinci spettina il Festival; Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni dopo la prova generale; La Crusca e i testi di Sanremo 2026, i voti di prof Coveri.

Sanremo 2026: le pagelle della prima serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni della manifestazione (un record assoluto), scomparso lo scorso anno: a lui Carlo Conti ... rockol.it

Sanremo 2026, le pagelle dei look della prima serataPagelle dei look della prima serata di Sanremo: voti e giudizi su cantanti e conduttori, tra abiti couture, smoking impeccabili e scelte di stile che fanno discutere. panorama.it

Sanremo 2026, doppia diretta quotidiana sulla Nuova Sardegna: aggiornamenti live, retroscena e pagelle sarde – Votate i vostri preferiti “Aspettando Sanremo” dal mattino, poi il live testuale durante la puntata dall’Ariston - facebook.com facebook

76° Festival di Sanremo, le pagelle alle prove: Brancale, Sal Da Vinci e Masini & Fedez puntano al podio x.com