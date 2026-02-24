Le pagelle | Arisa roba da Frozen 5 Ditonellapiaga fa ballare 7; Dargen tradisce le aspettative 5

Arisa riceve un voto insufficiente per la sua performance ispirata a Frozen, mentre Ditonellapiaga conquista il pubblico con un’esibizione energica, valutata 7. Dargen, invece, non riesce a sorprendere, ottenendo un 5. La giuria ha giudicato con severità le esibizioni di questa edizione, evidenziando alcune scelte discutibili tra i partecipanti. La gara continua tra applausi e commenti divisi tra gli spettatori.

Si balla senza mandare in vacanza il cervello. Si perde qualche parola, ma al lungo elenco dei fastidi della vita - dai politici all’amico dell’amico che fa il figo ai call center invadenti - ognuno ci vorrebbe aggiungere i suoi. Stilossisima. I ricordi di una storia che non ti molla e ti inchioda allo scroll delle foto del telefonino nonostante siano passati anni. La canzone ha intensità, ma non sembra destinata ad avere effetti lunghi come quelli della storia. Hai voglia a criticare un Festival che recupera nomi del passato rispetto ai big dello streaming, ma almeno nelle prove (visto che qui siamo sol terzo ad esibirsi su quelle ci basiamo) si è vista la differenza fra chi ha l’esperienza per gestire palco e telecamere e chi fatica a trovare un equilibrio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

