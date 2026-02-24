Le Olimpiadi invernali 2030 a Torino | quali gare e che cosa manca per l'assegnazione

Il Comitato olimpico internazionale ha deciso di assegnare le gare di pattinaggio di velocità a Torino, che punta a diventare sede delle Olimpiadi invernali del 2030. La città ha già completato gran parte delle strutture necessarie, ma deve ancora finalizzare alcuni accordi con gli enti sportivi internazionali. La scelta definitiva dipende anche dal via libera delle autorità italiane e dall’approvazione della candidatura. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Torino è a un passo dall'assegnazione delle gare di pattinaggio di velocità su pista lunga alle Olimpiadi del 2030: cosa manca per l'ufficialità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quali nuovi sport alle Olimpiadi Invernali 2030? Ciclocross e corsa campestre novità copernicane? Possibile combinata nordica femminileLe Olimpiadi Invernali del 2030 in Francia sono state assegnate dopo un'asta internazionale, motivata dalla candidatura innovativa del paese.

Olimpiadi invernali 2026, quali gare saranno in diretta tv su Rai2: il calendarioDopo anni di polemiche e polemiche, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina stanno per cominciare.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Alpi Francesi 2030: quando, dove, sedi e sport delle prossime Olimpiadi Invernali; Vince il modello diffuso: sulla stessa scia le Olimpiadi invernali del 2030; Dove saranno le prossime Olimpiadi invernali: le sedi ufficiali del 2030 e 2034; Olimpiadi Invernali 2030 Alpi francesi: sedi, date e il ruolo di Torino.

Quando e dove si faranno le Olimpiadi Invernali 2030? Date e localitàPer la quarta volta nella storia sarà la Francia ad ospitare le Olimpiadi Invernali: dopo le edizioni di Chamonix 1924, Grenoble 1968 ed Albertville 1992, ... oasport.it

Dove saranno le prossime Olimpiadi invernali: le sedi ufficiali del 2030 e 2034Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono ai titoli di coda, perché non portarsi avanti? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle sedi ufficiali del 2030 e del 2034. siviaggia.it

Si sono concluse le Olimpiadi Invernali Si chiude il sipario su Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dopo settimane di gare, emozioni e grande attenzione mediatica, è tempo di chiederci: cosa resta davvero di questo evento per lo sport italiano - facebook.com facebook

Una photo-gallery che celebra le olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 attraverso i suoi momenti indimenticabili x.com