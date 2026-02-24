Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno nascosto bene i problemi

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono state accolte con entusiasmo, ma il motivo principale è stato il successo dell’organizzazione e delle gare. La grande affluenza di pubblico e le innovative iniziative sportive hanno attirato l’attenzione, lasciando in secondo piano le difficoltà logistiche e i costi elevati. Tuttavia, i problemi strutturali e le criticità della macchina organizzativa sono rimasti nascosti tra le luci e le celebrazioni. La realtà dietro le quinte resta ancora da esplorare.

Dopo diverse edizioni organizzate in modo così imponente da sembrare una messa in scena, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono generalmente piaciute – in Italia e all'estero – anche perché sono sembrate normali. Molte gare si sono svolte in posti di montagna in cui ha nevicato, in un'atmosfera percepita come autentica e alpina (non era stato così per Pechino 2022). La politica nazionale e internazionale è stata presente ma non ha sovrastato lo sport. Tra gli argomenti extrasportivi che hanno fatto più scalpore ci sono stati il doppio tocco nel curling e un biatleta che ha confessato un tradimento in diretta mondiale: quasi pettegolezzi, rispetto per esempio al grave scandalo sul doping di Stato russo scoperto dopo le Olimpiadi invernali di Sochi 2014.