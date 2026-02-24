Le Olimpiadi del Fashion Tre debutti eccellenti e uno sguardo al futuro

Il debutto di tre nuove collezioni di moda ha attirato l’attenzione in occasione delle Olimpiadi del Fashion. La causa risiede nell’innovazione e nella voglia di innovare del settore, che ha portato a presentazioni sorprendenti e a un’attenzione crescente sui giovani designer. Un evento che ha coinvolto centinaia di appassionati e addetti ai lavori, pronti a scoprire le tendenze del futuro. La scena ora si sposta sui prossimi appuntamenti di questa stagione.

Mancinelli Quest'anno l'Italia ha due prime serate e nessuna delle due ammette distrazioni. Da un lato Sanremo, da stasera con Carlo Conti e Laura Pausini a tenere insieme televoto e lacrime. Dall'altro Milano, che oggi apre la Fashion Week donna fino al 2 marzo. La vetrina nazional-popolare contro l'élite del gusto, Ariston contro Quadrilatero: uno canta, l'altro sussurra, entrambi chiedono applausi (ma gli stessi ospiti in prima fila ai défilé sono quelli che scappano a casa per non perdere neanche una nota della kermesse ligure). E poi ci sono i tre debutti più attesi: mercoledì Maria Grazia Chiuri firma la sua prima collezione dopo essere stata eletta Chief Creative Officer di tutte le linee della maison Fendi.