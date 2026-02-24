Le metamorfosi di Meloni | quando il potere svela le contraddizioni del sovranismo

Meloni affronta ora le sfide del suo stesso sovranismo, che ha alimentato tensioni tra le fila del suo partito. La leader si scontra con le contraddizioni interne mentre cerca di mantenere un fronte compatto su temi chiave. Nei recenti incontri, emergono divergenze tra le posizioni ufficiali e le reali strategie di governo. La situazione si complica ulteriormente con le pressioni esterne, spingendo il movimento a riconsiderare alcune scelte. La scena politica si muove rapidamente, lasciando pochi dubbi sulla direzione futura.

di Serena Poli In principio era la lotta agli “infami”. Poteri forti, traditori, sistema. Erano i tempi dei comizi incendiari, urlati con le vene a fior di pelle. Poi è arrivato il 2022 e la realtà ha bussato a Palazzo Chigi, scatenando nella nostra incendiaria una serie di epifanie a catena. Ha scoperto, ad esempio, che i decreti legge d’urgenza e il voto di fiducia sono strumenti meravigliosi per decidere senza l’impiccio del Parlamento (ma Conte coi Dpcm in epoca Covid era un criminale ). Ha capito che le accise e le tasse, un tempo ‘pizzo di Stato’, servono a pagare gli stipendi, compreso il suo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La metamorfosi di Meloni nella Manovra 2026: addio sovranismo, i soldi vanno alle armiLa Manovra 2026 segna un cambiamento nelle politiche di Meloni, con una riduzione delle priorità sul sovranismo e un incremento degli investimenti nelle forze armate.

Meloni duella con Macron, le lobby green, le società energetiche, allontana le urne. Il rischio ritorsioni dai pm di MilanoRisponde a Macron che le consiglia di non commentare e torna ai vecchi toni. In un dossier di FdI c'è il manifesto economico: attacco alle liberalizzazioni, alle speculazioni delle società energetiche ... ilfoglio.it

