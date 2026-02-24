Le foto di un giovane Carlo Conti | le serate allo Yab Maradona e i pugni per scherzo con Stallone

Le foto di un giovane Carlo Conti ritraggono serate allo Yab, incontri con Maradona e momenti divertenti con Stallone. La causa di queste immagini risiede nella passione del presentatore per la vita notturna e le star di Hollywood. In uno scatto, Conti sorride tra amici, mentre in un altro si vede mentre scherza con pugni leggeri con Stallone. Questi scatti rivestono un ruolo importante nel mostrare aspetti meno noti del conduttore.

Firenze, 24 febbraio 2026 – Spulciando nell’archivio fotografico di Carlo Conti, emergono scatti che raccontano molto più di una carriera. Una vita intera, da Firenze al resto d’Italia, dalle sigarette accese allo Yab al palco del Festival di Sanremo. Immagini che restituiscono il percorso di un ragazzo fiorentino diventato uno dei volti più amati della televisione italiana. PRESSPHOTO FIRENZE.SECONDO INVIO CARLO CONTI Gli inizi: dalle feste in casa ai locali fiorentini. Le prime foto ci riportano agli inizi degli anni Ottanta. Carlo, nato a Firenze il 13 marzo 1961, è poco più che ventenne. Capelli neri folti, grandi occhiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sanremo 2026, Laura Pausini condurrà il Festival con Carlo Conti per tutte le serateNel 2026, il Festival di Sanremo sarà condotto da Laura Pausini e Carlo Conti, che guideranno insieme tutte le serate dell’evento.

