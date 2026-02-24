le esibizioni di tutti i 30 big in gara e a fine serata la prima top 5

Il Festival di Sanremo 2026 inizia questa sera alle 20.40 su Rai 1, con Carlo Conti che torna a condurre l’evento dopo l’edizione precedente. La causa è la volontà di presentare le esibizioni di tutti i 30 Big in gara, che questa sera si sfidano sul palco. Alla fine della serata, verrà annunciata la prima top 5 della manifestazione. La serata promette di essere ricca di musica e sorprese.

C i siamo. Questa stasera alle 20.40 su Rai 1 comincia il Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti, di nuovo al timone della kermesse musicale dopo lo scorso anno. Tutti e 30 i Big in gara si esibiranno con i lori brani e a fine serata ci sarà la prima top 5 degli artisti più votati dalla Sala Stampa, Tv e Web, composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival specializzati nel settore (carta stampata, televisioni e web, eccetto web radio). FantaSanremo 2026: la guida definitiva tra bonus, malus e i favoriti dell’Ariston X Leggi anche › Sanremo 2026, il programma delle cinque serate: debutto, duetti, finale Insieme alla co-conduttrice Laura Pausini, Conti stasera sarà affiancato anche da Can Yaman che, sul palco dell’Ariston, ritroverà Kabir Bedi, lo storico “primo” Sandokan del mitico sceneggiato diretto da Sergio Sollima. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Festival di Sanremo 2026: programma serata per serata, date, conduttori, canzoni, big in gara e tutto quello che c'è da sapereIl Festival di Sanremo 2026 rappresenta l’appuntamento annuale dedicato alla musica italiana, giunto alla sua 76ª edizione.

Sanremo 2026 è ufficialmente alle porte delle case degli italiani, già tutti pronti, tra Fantasanremo e pop corn, a godersi un altro ...

