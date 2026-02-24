' Le donne di Palazzo Reale' visita tematica

Le donne di Palazzo Reale di Pisa hanno lasciato tracce significative nella storia, grazie al loro ruolo attivo e alle decisioni che hanno preso. La visita tematica rivela come queste figure siano state molto più di semplici accompagnatrici, influenzando eventi politici e culturali dell’epoca. Attraverso oggetti e testimonianze, si scopre il loro contributo reale e concreto. La mostra rende omaggio a queste protagoniste spesso dimenticate, portando alla luce aspetti inediti della loro vita.

Non solo consorti, non solo figure di contorno.Le donne che hanno abitato Palazzo Reale di Pisa sono state protagoniste attive della storia politica e culturale del loro tempo.Questa visita tematica propone uno sguardo nuovo sui ritratti della collezione: un percorso che restituisce voce e centralità a figure femminili capaci di incidere sulle scelte di governo, sulle arti, sulla scienza e sulla vita di corte.Dalla famiglia Medici alle donne Asburgo-Lorena, portatrici di istanze di modernità e rinnovamento amministrativo, fino alle protagoniste di casa Savoia, chiamate a ridefinire il ruolo della regalità in un’epoca di profonde trasformazioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da PranzoScopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre.

Anselm Kiefer a Palazzo Reale Milano: la mostra Le Alchimiste celebra le donne dimenticate dalla storiaAnselm Kiefer espone a Palazzo Reale di Milano, portando in mostra le figure femminili dimenticate dalla storia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: 8 marzo 2026. Giornata Internazionale della Donna; Donne di Wanda, a Sondrio cinquanta ritratti che raccontano sogno, forza e riscatto; Nella mostra a Palazzo Reale, Anselm Kiefer restituisce il ricordo delle Alchimiste dimenticate, donne di un’antica scienza esoterica; 2 marzo: presentazione banca dati ADA per esperte e specializzate.

Violenza di genere, a Palazzo Reale di Milano apre Il LabirintoPer aiutare a scoprire e riconoscere i segnali e le dinamiche della violenza maschile contro le donne, la Rete antiviolenza del Comune di Milano ha presentato 'Il Labirinto', un'installazione che ha l ... ansa.it

Nella mostra a Palazzo Reale, Anselm Kiefer restituisce il ricordo delle Alchimiste dimenticate, donne di un’antica scienza esotericaHa inaugurato nella Sala delle Cariatidi la mostra Alchimiste di Kiefer, un'ode alle donne custodi di una scienza antica che sono state relegate ai margini della storia in 40 tele monumentali ... vogue.it

Fino al 17 maggio nelle sale di Palazzo Reale riunisce un’ampia selezione delle opere. Le battaglie legali e il suo mercato - facebook.com facebook