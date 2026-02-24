LDA è single dopo la storia con l'ex fidanzata Miriam Galluccio
LDA è single a causa della fine della relazione con Miriam Galluccio, annunciata a febbraio 2023. Da allora, il cantante si dedica completamente al suo impegno a Sanremo 2026, senza mostrare nuovi interessi sentimentali. La sua attenzione è rivolta alla musica e alle prove del festival, mentre il pubblico segue con curiosità i suoi passi futuri. LDA preferisce mantenere privatità sulla sua vita sentimentale, concentrandosi sulla carriera.
Dopo la rottura con l'influencer campana Miriam Galluccio, ufficializzata a febbraio 2023, LDA oggi è single ed è concentrato sul suo percorso al Festival di Sanremo 2026: non risultano nuove frequentazioni del figlio di Gigi D'Alessio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
