LDA è single dopo la storia con l'ex fidanzata Miriam Galluccio

LDA è single a causa della fine della relazione con Miriam Galluccio, annunciata a febbraio 2023. Da allora, il cantante si dedica completamente al suo impegno a Sanremo 2026, senza mostrare nuovi interessi sentimentali. La sua attenzione è rivolta alla musica e alle prove del festival, mentre il pubblico segue con curiosità i suoi passi futuri. LDA preferisce mantenere privatità sulla sua vita sentimentale, concentrandosi sulla carriera.