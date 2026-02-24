Lazio in picchiata | +5,8% in Borsa azioni a 1,4650 euro

La Lazio fa un balzo in Borsa, con il titolo che tocca i massimi da giugno 2020. Oggi le azioni del club biancoceleste sono salite del 5,8%, raggiungendo 1,4650 euro per azione. Un rialzo che ha portato alla sospensione temporanea delle contrattazioni per eccesso di rialzo, con un picco del +7,58%. Il titolo ha registrato un aumento del 39% nel mese di febbraio, passando da 1,055 euro a 1,4650 euro. La capitalizzazione di Borsa ha così raggiunto quota 99,3 milioni di euro, ad un passo dalla cifra tonda di 100 milioni. Il titolo della Lazio ha registrato un movimento particolarmente intenso, con 992mila azioni scambiate oggi.