L' Azienda dei Colli su inchiesta Nas Trento | Inserimento ghiaccio secco determinante nella causazione del danno

L'Azienda dei Colli di Napoli ha dichiarato che l'uso del ghiaccio secco durante il trapianto di cuore ha contribuito al danno che ha coinvolto il piccolo Domenico. La spiegazione si basa sui rilievi dei Nas di Trento, che hanno analizzato le procedure di conservazione degli organi. I controlli hanno evidenziato come il trattamento con ghiaccio secco possa aver compromesso la qualità dell’organo. La vicenda resta sotto esame, mentre le autorità raccolgono ulteriori dettagli.

“L'azienda apprende che i Nas di Trento stanno conducendo un'inchiesta su quanto accaduto nella sala operatoria dell'ospedale di Bolzano, al fine di accertare chi abbia inserito il ghiaccio secco nel contenitore per il trasporto dell'organo, elemento determinante nella causazione del danno e al quale sono ascrivibili le conseguenze successive. Con riferimento all'utilizzo di ghiaccio non idoneo, si ribadisce quanto già ampiamente riportato e quanto emerge dall'audit: 'Viene richiesto al personale di sala di integrare il ghiaccio. Il personale locale chiede se sia necessario ghiaccio sterile o non sterile; l'equipe di espianto riferisce di aver considerato tale distinzione non rilevante ai fini della conservazione'”, recita la nota dell'azienda ospedaliera napoletana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

