Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. Traffico in tilt all’alba lungo l’A8 Milano-Varese per un incidente stradale avvenuto nel tratto tra. Coltellata alla testa del padre durante una lite in casa, a Desio i carabinieri hanno. Una esplosione ha causato il ferimento di 3 persone sul posto lavoro nel tardo pomeriggio. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica ad Abbiategrasso, dove un’automobile è stata urtata da un. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Lavoro, Trenord cerca macchinisti per garantire le oltre 2400 corse quotidiane in Lombardia

Offerte di lavoro: Trenord cerca futuri macchinisti e altre figure professionali, come candidarsiAperte anche le ricerche per le posizioni di Addetto vendite online e Supply chain specialist.

Temi più discussi: Lavoro: Trenord cerca nuovi macchinisti, domande dal 25 febbraio; Trenord cerca macchinisti e altri profili: come candidarsi; Trenord cerca personale: al via le nuove selezioni per futuri macchinisti; Trenord cerca macchinisti, addetti vendite e supply chain specialist. Come candidarsi.

Lavoro, Trenord cerca macchinisti per garantire le oltre 2400 corse quotidiane in LombardiaTrenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team ... ilnotiziario.net

Trenord cerca personale: al via le nuove selezioni per futuri macchinistiTrenord assume nuovo personale. L'azienda ferroviaria è infatti alla ricerca di nuovi futuri macchinisti: la selezione prenderà il via alle 11 di oggi, mercoledì 25 febbraio, quando apriranno le ... novaratoday.it

Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di mercoledì 25 febbraio sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare n - facebook.com facebook