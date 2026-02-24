Lavori elettrici in via Regina Margherita bus deviati per l’intera giornata

Un guasto ai sistemi elettrici ha causato la chiusura temporanea di via Regina Margherita, costringendo i mezzi pubblici a cambiare percorso. La manutenzione straordinaria prevista per domani richiede la deviazione dei bus per l’intera giornata, creando disagi ai pendolari. La linea degli autobus seguirà percorsi alternativi per garantire il servizio, ma si prevedono ritardi e congestioni nel centro cittadino. La viabilità rimane sotto stretta osservazione fino al ripristino.

Kyma Mobilità informa che domani, 25 febbraio 2026, la circolazione dei bus subirà variazioni per consentire urgenti lavori elettrici di manutenzione straordinaria presso la cabina sotterranea situata in via Regina Margherita. Nel tratto compreso tra via D'Aquino e piazza Carbonelli il traffico sarà interdetto dalle ore 7 alle ore 16, e comunque fino al termine dell'intervento. Nel dettaglio, le linee provenienti da Porto Mercantile e Tamburi in direzione Città Nuova, giunte sul Ponte Girevole, non proseguiranno su via Matteotti ma svolteranno a destra su corso Due Mari e poi a sinistra sul Lungomare Vittorio Emanuele III.

