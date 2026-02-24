Laura Pausini la profezia di Pippo Baudo per lei a Sanremo 2026

Laura Pausini si prepara a tornare sul palco di Sanremo nel 2026, dopo aver ricevuto una previsione di Pippo Baudo. La cantante ha annunciato di aver iniziato le prove per il nuovo album, che uscirà in primavera, e si sta concentrando sulla scelta dei brani. La sua presenza a Sanremo suscita grande attesa tra i fan, che sperano in performance memorabili. La data di inizio della manifestazione si avvicina rapidamente.

Se le emozioni a Sanremo non mancano mai, quello di quest'anno promette di portarci per mano nella nostalgia dei ricordi più belli legati alla kermesse. Non poteva non essere così, viste le eccellenti perdite dell'anno passato. Prima fra tutti, Pippo Baudo, legato a triplo filo al Festival. Grazie a lui conosciamo oggi alcune delle voci più belle d'Italia. A ricordarcelo (come se ciò fosse possibile) è stata Laura Pausini, che durante la prima serata ha raccontato commossa la "benedizione" (o profezia ) dedicatale proprio da Baudo un anno fa, quando Carlo Conti le aveva chiesto di affiancarlo a Sanremo 2026 come co-conduttrice.