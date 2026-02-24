Laura Pausini il tenero gesto della figlia Paola a poche ore da Sanremo

Laura Pausini ha condiviso un tenero gesto della figlia Paola, poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo, che si tiene questa sera. La cantante si prepara a condurre la serata, mentre la piccola ha mostrato affetto in modo spontaneo. La famiglia di Pausini si trova in Liguria, dove si svolge l’evento. La presenza della figlia ha attirato l’attenzione tra i presenti al teatro dell’Ariston.

© Ilgiornale.it - Laura Pausini, il tenero gesto della figlia Paola a poche ore da Sanremo

Fra poche ore avrà inizio la 76° edizione del Festival di Sanremo e Laura Pausini è pronta a salire sul palco dell'Ariston non come cantante ma in veste di co-conduttrice. A lei, infatti, spetterà il compito di affiancare il direttore artistico Carlo Conti per tutte e cinque le serate. Un'emozione grandissima per la cantante, che celebra anche i suoi 33 anni di carriera dal debutto sanremese del 1993. Mentre trascorrono le ultime ore che restano prima della serata d'esordio, qualcuno ha voluto omaggiare la Pausini con un bellissimo dono: un mazzo di meravigliosi tulipani bianchi. Chi potrebbe essere l'autore di questo dolcissimo gesto? In realtà, si tratta di un'autrice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Laura Pausini, il gesto meraviglioso della figlia Paola prima di Sanremo 2026Laura Pausini ha condiviso un momento toccante con la figlia Paola, che le ha regalato un biglietto scritto a mano poco prima di salire sul palco di Sanremo 2026. Sanremo, sorpresa per Laura Pausini prima del debutto: il gesto della figliaLaura Pausini riceve una sorpresa dalla figlia prima di salire sul palco di Sanremo, alimentando l’emozione della cantante. Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026