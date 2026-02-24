Laura Pausini e l' odio assurdo nei suoi confronti | la sua risposta e le lacrime

Laura Pausini ha mostrato emozione e rabbia di fronte a un odio ingiustificato, alimentato da commenti diffamatori sui social. La cantante, con una carriera lunga 33 anni e milioni di fan, si è commossa durante un intervento pubblico, spiegando come le parole offensive la colpiscano profondamente. Un’attenzione particolare è stata rivolta alle critiche ingiuste che vengono rivolte anche alla sua famiglia. La sua reazione rivela quanto le accuse infondate possano ferire anche le persone più forti.

“Tanti haters contro di me? Su 4mila commenti ce ne sono 400 negativi, sono pochi ma fanno più rumore degli altri 3.600 che invece sono positivi" Se non fossimo in Italia potrebbe sembrare assurdo che l’artista italiana più amata e premiata nel mondo, forte di 33 anni di carriera, 75 milioni di dischi venduti, vincitrice di Grammy Awards, di Golden Globe e perfino nominata agli Oscar, possa essere messa in discussione. È quello che sta succedendo a Laura Pausini, chiamata da Carlo Conti a condurre al suo fianco tutte e cinque le giornate del Festival, eppure sottoposta quotidianamente da qualche mese a una guerra di nervi per le continue critiche e offese che le piovono addosso dai social. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

