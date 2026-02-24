Laura Pausini e l' odio assurdo nei suoi confronti | la sua risposta e le lacrime Le parole della figlia

Laura Pausini affronta un’ondata di commenti negativi sui social, alimentati da critiche ingiuste e diffamatorie che circolano online. La cantante ha condiviso un momento di emozione, mostrando le lacrime mentre rispondeva alle accuse. La sua figlia si è schierata, difendendo madre e carriera, in un tentativo di contrastare l’odio che si è scatenato senza motivo. La situazione si è intensificata nelle ultime settimane, coinvolgendo anche alcuni fan.

“Tanti haters contro di me? Su 4mila commenti ce ne sono 400 negativi, sono pochi ma fanno più rumore degli altri 3.600 che invece sono positivi" Se non fossimo in Italia potrebbe sembrare assurdo che l’artista italiana più amata e premiata nel mondo, forte di 33 anni di carriera, 75 milioni di dischi venduti, vincitrice di Grammy Awards, di Golden Globe e perfino nominata agli Oscar, possa essere messa in discussione. È quello che sta succedendo a Laura Pausini, chiamata da Carlo Conti a condurre al suo fianco tutte e cinque le giornate del Festival, eppure sottoposta quotidianamente da qualche mese a una guerra di nervi per le continue critiche e offese che le piovono addosso dai social. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Laura Pausini e l'odio assurdo nei suoi confronti: la sua risposta e le lacrimeLaura Pausini ha mostrato emozione e rabbia di fronte a un odio ingiustificato, alimentato da commenti diffamatori sui social.

Laura Pausini su RTL 102.5: Sanremo è un posto che può cambiarti la vita, a me l’ha cambiataPoi un pensiero speciale per Pippo Baudo: Se non mi avesse scelta, non so se oggi sarei qui. ha affermato la cantante. rtl.it

Laura Pausini, le case: la villa da mille e notte a Miami, la dimora romana e l'abitazione-museo di SolaroloLaura Pausini è una delle artiste italiane più premiate e amate al mondo, ma dietro la dimensione internazionale si nasconde una donna profondamente legata alla famiglia, ... leggo.it

Carlo Conti sarà affiancato da Laura Pausini e dall’attore Can Yaman. Tra gli ospiti anche Tiziano Ferro e Max Pezzali - facebook.com facebook

Superospite Tiziano Ferro, il co-conduttore Can Yaman accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini. E l’ordine di apparizione dei cantanti in gara x.com