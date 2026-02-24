Laura Pausini a Sanremo 2026 patrimonio da 130 milioni di euro tra diritti tour e società

Laura Pausini torna a Sanremo 2026, dopo aver vinto nel 1993 nella categoria Nuove Proposte. La cantante ha accumulato un patrimonio da 130 milioni di euro grazie a diritti, tour e la sua società. Ora, torna sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice insieme a Carlo Conti, portando con sé anni di successi e uno stile riconoscibile. La sua presenza suscita grande attesa tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, nel 1993, Laura Pausini torna al Teatro Ariston in veste di co-conduttirce accanto a Carlo Conti. L’artista sarà presente in tutte e cinque serate di Sanremo 2026 e torna sul palco che l’ha resa famosa dopo oltre trent’anni di attività. Nella sua carriera ha inciso canzoni in più lingue, tra cui italiano, spagnolo, portoghese e inglese e ottenuto riconoscimenti internazionali come Grammy Award, cinque Latin Grammy Awards e un Golden Globe. Quanti dischi ha venduto Laura Pausini. I numeri della carriera discografica rappresentano la base della sua solidità economica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

