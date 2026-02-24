Laura Pausini a Sanremo 2026 patrimonio da 130 milioni di euro tra diritti tour e società

Laura Pausini torna a Sanremo 2026, dopo aver vinto nel 1993 nella categoria Nuove Proposte. La cantante ha accumulato un patrimonio da 130 milioni di euro grazie a diritti, tour e la sua società. Ora, torna sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice insieme a Carlo Conti, portando con sé anni di successi e uno stile riconoscibile. La sua presenza suscita grande attesa tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

